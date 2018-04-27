Скандал на чемпионате мира в Челябинске: вместо гимна США включили какофонию

Скандалом завершилась игра одной четвертой финала Чемпионата мира среди юниоров в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за право выйти в полуфинал сражались сборные России и США. Американцы – действующие чемпионы мира – вкатили в ворота россиян 4 шайбы в конце матча и выиграли со счетом 5:1.

После игры хоккеисты, по традиции, выстроились в центре площадки, «флаг США стал подниматься к сводам арены, но из колонок зазвучала непонятная какофония из гимна США и, кажется, Словакии», – передает «Чемпионат». Наконец, организаторы выключили непонятный набор звуков, американские хоккеисты продолжили петь без музыки, а трибуны начали скандировать «Россия! Россия!»

По сообщениям СМИ, американцы отреагировали, в целом, спокойно. Правда, некоторые болельщики заподозрили заговор.

В министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области объяснили инцидент техническим сбоем: «На медиакубе синхронно поднимается флаг и играет гимн, но здесь он почему-то был с двумя параллельными аудиодорожками, которые наложились друг на друга», – сообщила пресс-секретарь ведомства Ксения Клепинина.

Спортивная пресса отмечает: в 2015 году на женском молодёжном чемпионате мира в США после победы России над командой Чехии организаторы по ошибке включили старый гимн России – «Патриотическую песню». Российские хоккеистки дослушали мелодию, а когда она закончилась, а капелла спели гимн страны.

Тогда эта техническая, в общем-то, заминка, вызвала бурю непонимания и праведного гнева, отмечает «Чемпионат», добавляя: «Стоит ли обижаться в будущем, когда мы сами точно так же опростоволосились?»

Челябинск, Павел Зварзин

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