В России стали меньше пить

Минздрав заявил о существенном снижении потребления алкоголя в России: с 2006 года количество спиртного на душу населения сократилось почти на 40%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ведомстве считают, что подобных результатов удалось добиться благодаря системной работе в рамках государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма. В частности, установлен запрет на продажу алкогольных напитков в детских, образовательных, медицинских, спортивных учреждениях, организациях культуры и на прилегающих к ним территориях, а также на розничную торговлю алкогольной продукции с 23:00 до 08:00.

В январе министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что за последние пять-семь лет потребление алкоголя в стране удалось снизить на 80%, отмечает РБК. А, согласно данным ВОЗ, уровень потребления алкоголя за 10 лет с 2006 года сократился на 20% и в 2016 году составил 14 литров на душу населения. По этому показателю Россия занимает 48-е место в Европе после Молдовы, Беларуси и Литвы. Меньше всего пьют в Турции (1,9 литра на душу населения в год).

Напомним, накануне Металлургический районный суд Челябинска приговорил к условным срокам лишения свободы пятерых мужчин, производивших поддельный алкоголь и маскировавших его под известные бренды спиртных напитков. При задержании у них изъяли более 12 тысяч бутылок алкоголя, более двух тысяч литров спирта на сумму свыше 2,5 миллиона рублей.

Москва, Игорь Юров

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