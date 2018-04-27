На Южном Урале перекрывают мосты

В Челябинской области вводится ограничение движения по региональным дорогам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, ограничения связаны с ремонтом и строительством мостов.

Временное ограничение движения транспортных средств из-за выполнения планово-предупредительного ремонта мостов через реки Кокуй, Ильяска, Бутубай, Колослейка будет введено с 28 апреля по 30 сентября 2018 года:

на 33 км автомобильной дороги Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск,

на 4 и 12 км автомобильной дороги Обручевка – Карабулак.

С 28 апреля по 30 ноября 2018 года будет введено временное ограничение на 35 км автомобильной дороги Аша – рабочий посёлок Кропачево – Шарлаш в связи с выполнением работ по строительству мостового перехода.

Челябинск, Виктор Елисеев

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