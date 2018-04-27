Опасные детские площадки продолжают стоять во дворах Челябинска

Власти Челябинска и управляющие компании пятый месяц игнорируют заявления общественников об угрозе жизни и здоровью детей на игровых площадках города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты движения повторно проверили игровые площадки Советского и Курчатовского районов областного центра. В конце 2017 года они были признаны общественниками опасными для жизни и здоровья детей. Однако нарушения до сих пор не устранены.

Эксперты вместе с представителями управляющих компаний, местных администраций, депутатами и жителями посетили пять дворовых площадок. Выездной мониторинг позволил подтвердить доводы общественников, осмотреть каждую, на первый взгляд красивую, игровую конструкцию и выяснить, что подрядчик заменил материалы, крепления, размеры, а также технологию изготовления и монтажа, что привело к значительному удешевлению, снижению срока службы и возрастанию опасности пользования такими детскими площадками.

«Нами зафиксировано, что ни один элемент игровых зон не соответствует госконтрактам, проведенным по федеральному закону №44. Грубо нарушен каждый пункт технических заданий. В 2017 году мы уже обращали на это внимание, подрядчик обещал исправить нарушения. По факту мы видим, что ничего не изменилось. Нами был подготовлен ряд обращений о сложившейся ситуации, но ответ от чиновников так и не пришел. Хотелось бы отметить значимость существующей проблемы – опасные для жизни и здоровья детей песочницы, качели, турники и прочие малые архитектурные формы установлены почти в 70 дворах Челябинска. К каждому у нас есть серьезные замечания. За бюджетные средства одни создали потенциально опасные места, другие – приняли, а третьи на это закрывают глаза», – прокомментировал руководитель региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» Антон Неверов.

Изучая конкурсную документацию, общественники выяснили, что подрядчик предоставил фальсифицированные сертификаты качества на установленные игровые конструкции, о чем общественникам письменно сообщил сертификационный орган. Кроме того, стало известно, что идентичные установленным осенью 2017 года конструкциям в Советском и Курчатовском районах весной того же года были признаны опасными и демонтированы в Калининском районе. Эксперты опасаются, что незаконные игровые формы просто «переехали» из одного района города в другие.

«Крайне странные вещи озвучила представитель управляющей компании. Сначала она сообщила, что видела телевизионный сюжет про двор с опасной игровой зоной, находящийся под их управлением. Но это почему-то не вызвало у нее никаких страхов, и проверять состояние качелей и турников они не стали. Затем рассказала, что специалисты компании осуществляли технадзор при приемке игрового комплекса и нарушений ими выявлено не было. Но узнав, что каждый элемент не соответствует техзаданию госконтракта, существующим ГОСТам и нормативам, изменила свое мнение, подчеркнув, что специалисты компании с ними не знакомы, и вообще такие детские площадки стоят во всех дворах Челябинска», – заявил эксперт Александр Бычков.

Учитывая особую социальную значимость установленных детских игровых комплексов, объем нарушений и количество объектов, представители регионального отделения Народного фронта вынуждены обратиться в прокуратуру Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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