В Челябинске погасили Вечный огонь и зажгли керосиновую лампу (ФОТО)

В Челябинске мемориалу «Вечный огонь» отключили газ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», огонь погас в связи с проведением профилактических работ.

Сотрудники газовой службы чистят звезду, а также проверяют исправность оборудования.

К вечеру мемориал обещают снова подключить к газу.

Отметим, что в этом году традиционные профилактические работы накануне череды майских праздников несколько отличаются от обычных. Один из активных общественных деятелей, председатель Союза призывников России Марсель Хазиев выступил с немного странной инициативой: на время отключения «большого» Вечного огня его частицу «перенесли» в керосиновую лампу.

Таким образом, уверяет г-н Хазиев, огонь, действительно будет вечным. И считает, что примеру Челябинска должны теперь последовать все города России.

Керосиновую лампу установили на один из камней мемориала. Правда, сотрудники газовой службы, видимо, не оценили исторической инициативы общественника, и лампу унесли. Тем более, что через пару часов газ вновь пустят, и настоящий Вечный огонь вновь начнет гореть.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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