В Копейске задержали цыганку, «потрошившую» банковские карты продавцов животных

В Челябинской области области полиция задержала мошенницу, вымашивавшую у горожан деньги, обещая купить животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Копейске задержана ранее не судимая местная жительница, 1995 года рождения, подозреваемая в мошенничестве.

Женщина в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений находила предложения о продаже животных. После чего звонила продавцам и убеждала их, что приобретет заказанное. Свои гарантии подкрепляла переводом «денежного задатка» на банковскую карту продавца. Правда, оказывалось, что для этого продавцу необходимо было проследовать к банкомату и провести ряд действий с картой, что потерпевшие и делали. В результате манипуляций, проведенных у банкомата, «покупательница» подключалась к мобильному банку своей жертвы перечисляя денежные средства на свой счет, после чего переставала выходить на связь.

Сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемой к 4 эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Следственным отделением ОМВД России по Копейску возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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