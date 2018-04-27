«Революция» в Миассе: депутаты влепили вторую «двойку» мэру

Главе Миасса Геннадию Васькову грозит автоматическое отстранение от должности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты городского собрания Миасса не приняли годовой отчет мэра Геннадия Васькова в ходе сегодняшнего заседания.

Чиновник до последнего пытался уговорить парламентариев убрать из повестки рассмотрение его отчета об итогах работы в 2017 году. Однако даже поддержка «своих» депутатов не повлияла на настойчивость большинства членов городского собрания депутатов.

В итоге в ходе тайного голосования 3 из 23 депутатов проголосовали за принятие отчета, 16 выступили против. Таким образом, Геннадий Васьков получил второй «неуд», что должно привести к автоматической отставке мэра.

Напомним, на этой же недели вторую «двойку» за годовой отчет получил глава Юрюзани Сергей Замятин. Ему также грозит автоматическое отстранение от должности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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