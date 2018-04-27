В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

Южноуральцев предупредили об усилении ветра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области со ссылкой на южноуральский гидрометцентр, во второй половине дня и вечером 27 апреля в отдельных районах Южного Урала прогнозируется усиление ветра до 25 метров в секунду.

При усилении ветра южноуральцам рекомендуют ограничить выход из зданий. «Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», – советуют в пресс-службе ГУ МЧС.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Жителям в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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