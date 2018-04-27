На южноуральской трассе иномарка залетела под КАМАЗ: пассажир погиб

В Челябинской области столкнулись легковушка и фура.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня в 10:30 на 174 километре автодороги «Чебаркуль – Уйское – Магнитогорск» на территории Верхнеуральского района.

По предварительным данным, водитель автомашины «Дэу Нексия», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем «КАМАЗ».

В результате аварии погиб пассажир легкового транспортного средства, водитель «Нексии» с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Возраст участников дорожного движения полицейскими устанавливается. В ГИБДД по факту ДТП проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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