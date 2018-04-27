Экс-следователя СКР из Челябинска задержали за рубежом

Объявленный в международный розыск экс-силовик из Челябинска задержан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчину задержали в одном из стран Юго-Восточной Азии, куда он бежал после получения очередной повестки на допрос.

Напомним, два бывших следователи обвиняются в фальсификации уголовного дела в отношении предпринимателя из Копейска.

О столь нестандартной услуги их попросили бывшая жена и дочь бизнесмена, чтобы решить таким образом имущественный спор. Они считали, что полученная копейчанином после развода половина общего имущества – слишком большой куш для него. И решили оговорить мужчину, чтобы завладеть его бизнесом, пока тот будет содержаться в СИЗО.

В итоге предпринимателю предъявили полтора десятка обвинений, в том числе в изнасиловании супруги. Однако фальсификация была раскрыта, и подследственными стали уже сами силовики и жадные родственники бизнесмена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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