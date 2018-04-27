Южноуральцам хватает денег только на продукты и коммуналку

Растущие цены на продукты и коммуналку заставили южноуральцев существенно сократить другие расходы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году году затраты на питание выросли и составили треть всех потребительских расходов. В среднем, каждый южноуралец тратит на покупку продуктов 4 тысячи 388 рублей в месяц. Об этом рассказала начальник отдела статистики и обследования домашних хозяйств Челябинскстата Валентина Семилетова.

Выросла и доля расходов на оплату услуг до 28 %, при этом доля расходов на непродовольственные товары сократилась на два процентных пункта и составила 37%.

Если говорить о наименее и наиболее обеспеченных жителях области, то 42% расходов хозяйств малообеспеченных южноуральцев идет на питание. При этом на одного члена семьи эта сумма составляет 2 тысячи 554 рубля в месяц. Плата за коммунальные услуги также отнимает значительную долю дохода, так что на приобретение непродовольственных товаров остаются копейки.

Что касается наиболее богатых жителей региона, то на продукты приходится всего 22% затрат на домохозяйство. Обеспеченные южноуральцы покупают домой в 2,4 раза больше фруктов и ягод, чем бедные земляки. Молочных продуктов они приобретают в 1,8 раза больше, рыбы и овощей – в 1,6 раза больше, мяса – в 1,5 раза.

В среднем, по данным Челябинскстата, наиболее обеспеченные южноуральцы тратят на продукты питания 6 тысяч 277 рублей на человека в месяц, или около 200 рублей в день.

При этом стоит отметить, что в данном случае речь идет именно о затратах домашних хозяйств. То есть о тех продуктах, которые покупаются домой. На самом деле богатые южноуральцы тратят на питание существенно большие суммы, потому что, как правило, обедают и ужинают в кафе и ресторанах. Эти расходы в данном случае статистика не учитывает. А вот менее обеспеченные жители области вынуждены питаться на 80 – 90 рублей в день – и это с учетом, как минимум, завтрака и ужина, а у многих еще и обеда, так как у многих нет денег на трапезу даже в самой дешевой столовой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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