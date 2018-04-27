Дурные знаки: южноуральский вице-губернатор опоздал на федеральную встречу по ВСМ

Заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров опоздал на видеомост по высокоскоростным магистралям с участием топ-менеджмента РЖД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в зале, где проходит круглый стол «Высокоскоростные железные дороги как драйвер социально-экономического развития регионов РФ», южноуральский чиновник появился лишь через 20 минут после его начала.

По данным организаторов, г-н Гаттаров застрял в автомобильной пробке. Напомним, мероприятие проходило в формате видеомоста. Среди его участников – заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин. Южноуральский вице-губернатор принимал в нем участие из Москвы.

В политтусовке уже поползли разговоры, что Гаттарова просто-таки преследуют дурные знаки. Мало того, что он опоздал на столь представительное мероприятие, так еще и произошло это на следующий день после того, как на сайте правительства Челябинской области появился пресс-релиз под весьма нескромным заголовком «ВСМ Челябинск-Екатеринбург стала хедлайнером железнодорожной сессии «Российской недели ГЧП».

Да ладно бы только это. Но ведь это не первый конфуз, постигающий вице-губернатора на публичных мероприятиях. Так, во время первой пресс-конференции после утверждения Челябинска в качестве места проведения саммитов ШОС и БРИКС 2020 года чиновник начал свое основное выступление после короткой борьбы с пультом: г-н Гаттаров лишь после нескольких безуспешных попыток и вмешательства техника смог включить компьютерную презентацию.

«Как будто сама вселенная посылает вице-губернатору знаки, – шепчутся в кулуарах. – Не ваши это проекты, Руслан Усманович, даже не пытайтесь…»

Челябинск, Виктор Елисеев

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