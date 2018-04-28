В Челябинске журналисты привели полицию в штаб Навального

Активистам штаба Навального в Челябинске вручили предупреждение о недопустимости нарушения законодательства.

Как уже сообщал «Новый День», сторонники Навального в рамках всероссийской акции «Он нам не царь» запланировали на 5 мая шествие по пешеходной части проспекта Ленина от ЮУрГУ до Алого Поля, приурочив свою акцию к инаугурации президента Владимира Путина. Однако власти Челябинска мероприятие не согласовали, при этом альтернативных вариантов не предложили, заявив, что все возможные площадки 5 мая будут заняты. В штабе сочли это нарушением закона и заявили, что мероприятие все равно состоится.

27 апреля в помещение штаба на улице Тимирязева пришли сотрудник полиции и прокуратуры, чтобы вручить активистам предупреждение о недопустимости проведения несогласованного мероприятия. Но в помещение их не пустили.

По словам руководителя челябинского штаба Бориса Золотаревского, предупреждение им пытались вручить два дня подряд – сначала его вызвали в городскую прокуратуру (он не пошел), потом силовики явились сами.

Отметим, что усилия правоохранительных органов все-таки увенчались успехом: в штаб пустили журналистов, а вместе с ними зашли и сотрудники полиции.

Челябинск, Павел Зварзин

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