Большинство челябинцев недовольны ситуацией на рынке труда в городе

Подовляющее большинство горожан считают ситуацию на рынке труда в Челябинске удовлетворительной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского филиала РАНХиГС, специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии вуза выяснили, как оценивают ситуацию на рынке труда жители Челябинска. Результаты опроса неутешительны.

Лишь каждый десятый опрошенный (12,4%) оценил ситуацию на рынке труда оценочной позицией «скорее хорошо». Так чаще отвечали молодые респонденты в возрасте от 18 до 30 лет, с высшим образованием, а также с уровнем материальной обеспеченности выше среднего. Видимо, это и есть та категория горожан, у которых нет проблем как с поиском работы, так и с оплатой их труда.

Большинство же челябинцев (67,4%) оценивают ситуацию на рынке труда в городе, выбирая вариант ответа «скорее плохо». Социально-демографические характеристики данной группы респондентов в целом соответствуют данным по всему массиву опрошенных.

Практически каждый пятый челябинец (20,4%) затруднился дать оценку состоянию рынка труда в Челябинске. В этой группе респондентов чаще представлены горожане старше 50 лет. Видимо, для них вопросы, связанные со сферой трудовых отношений, уже не столь актуальны.

Отметим, что термином «ситуация на рынке труда» обозначают соотношение между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда, возможность не только найти работу, а рабочее место с достойной заработной платой. Челябинскстат, информируя о ситуации на рынке труда в регионе, сообщает, что на регистрируемом рынке труда на 1 апреля уровень регистрируемой безработицы составил 1,45%. При этом за март текущего года численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости, увеличилась на 0,4%. Кроме того, отмечается, что по предоставленной работодателями в ОКУ ЦЗН информации на апрель 2018 года в 49 организациях области работали неполное рабочее время по инициативе работодателя 4 тысячи 146 человек, в 8 организациях 216 человек находились в простое по вине работодателя, 3 организаций отправили 9 человек в вынужденные отпуска без сохранения заработной платы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.04.18

Распил и распыл: как красиво освоить бюджет – опыт города Че. Авторская колонка Элеоноры Шниперсон. / Безработица в норме. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников». / В Челябинске журналисты привели полицию в штаб Навального. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»