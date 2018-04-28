В Челябинске из-за пожара эвакуировали учеников и педагогов школы

На северо-западе Челябинска в школе полыхнула проводка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром в школе №41 во время первого урока первой смены.

По словам очевидцев, сначала в образовательном учреждении погас свет, после чего зазвучала сирена. Школьники схватили вещи и выбежали на улицу в сопровождении педагогов.

После самостоятельной эвакуации к зданию школы прибыли пожарные расчеты, полиция и машина скорой медицинской помощи. Всего было эвакуировано около 700 человек.

По предварительным данным, возгорание произошло на первом этаже учебного заведения из-за короткого замыкания в электропроводке. ЧП обошлось без пострадавших.

Челябинск, Виктор Елисеев

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