В Челябинске объявлена «Черная суббота» (ВИДЕО)

В Челябинске объявлена «Черная суббота»: Камерный театр запускает новые проект, в рамках которого представления будут показывать по ночам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым станет спектакль «Музыки и сигарет не хватит до весны» – его для премьеры выбрали зрители.

Спектакль идет в Камерном уже 10 лет, но тема подросткового суицида, поднимаемая на сцене, не только не потеряла актуальности, но и стала острее. «По большей части, спектакль «Музыки и сигарет не хватит до весны» адресован молодежи....но его нужно смотреть всем!!! Родителям, чтобы они больше внимания уделяли своим детям, старались понять и знали, чем их ребенок живёт и дышит. Молодым людям, чтобы даже в сложных жизненных ситуациях, они не отчаивались и не принимали поспешных необдуманных решений, под влиянием тех или иных эмоций, – говорит исполнительница главной роли Марина Гез. – А вообще, это история любви! О том, как два человека нашли друг друга и обрели смысл в жизни».

Первая «Черная суббота» пройдет в Камерном театра сегодня.

Спектакль начнется в 22:00, а после него артисты собираются осудить проблемы, затронутые постановкой, со зрителем.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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