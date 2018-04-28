Пассажир, переполошивший полицию сообщением о бомбе, стал фигурантом уголовного дела

В отношении лжеминера, из-за которого эвакуировали пассажиров поезда в Челябинске, возбудили уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», 11 апреля этого года к проводнику пассажирского поезда «Нижневартовск – Самара» обратился мужчина и сообщил, что в его вагоне находится предмет, который может представлять опасность. На ближайшей по ходу движения станции – Челябинск-Главный – поезд был обследован. Никаких подозрительных предметов в поезде не обнаружено. Через час состав проследовал дальше по своему маршруту.

По данным пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, сотрудники транспортной полиции Челябинска установили, что мужчина, сообщивший о подозрительном предмете, следовал от станции Сургут до станции Бугульма. Его доставили в дежурную часть линейного управления, а затем направили на освидетельствование в медицинское учреждение, где врачи констатировали среднюю степень опьянения с уровнем содержания алкоголя в крови 0,8 промилле.

За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения на правонарушителя был составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ.

В настоящее время следователями Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Челябинск, Виктор Елисеев

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