В Челябинске начали работать садовые маршруты (РАСПИСАНИЕ)

В Челябинске запускают садовые маршруты.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городской мэрии, в связи с наступлением садоводческого сезона начинают свою работу сезонные маршруты. Часть из них вышла на рейсы уже сегодня, 28 апреля. Остальные начнут курсировать с 1 мая.
Для удобства садоводов введены следующие маршруты:
16с – ЧМК – ЧВВАИШ – пос. Шершни
25с – Чичерина – Ферросад
36с – ЧМК – сад «Металлист»
37с – Политехникум – сад «Жилищник»
48с – Комсомольский проспект – сад «Искра»
57с – Чичерина – сад «Межозерная»
58с – Чистопольская – сад «Трубопрокатчик-3»
67с – Автобусный парк – Областная больница – сад «Мичуринец»,
70с – Чистопольская – сад «Трубопрокатчик-2»
77с – ЧМК – Чичерина – сад «Вишневый»
82с – Чистопольская – сад «Станкостроитель-2»
85с – Ж.д. вокзал – сад «Кристалл»
93с – ЧМК – сад «Авиатор-2».
В схемы движения маршрутов № 25с, 36с, 57с, 67с 77с, 93с для удобства пассажиров были внесены изменения, которые позволят не совершать лишних пересадок.
№ 25с ул. Чичерина – Комсомольский проспект – Теплотехнический институт – сад «Феросад»;
№ 36с ЧМК – ул. 60 лет Октября – ул. Черкасская – Северный луч – ул. Героев Танкограда – Политехникум – сад «Металлист»;
№ 57с ул. Чичерина – ул. Бр. Кашириных – Теплотехнический инст. – ул. Мамина – ул. Хохрякова – ЧТЗ – ул. Зальцмана – станция Межозерная (красный трафарет);
№ 57с ул. Чичерина – ул. Бр. Кашириных – Теплотехнический инст. – ул. Мамина – ул. Комарова – ЧТЗ – ул. Самохина – станция Межозерная (синий трафарет);
№ 67с Автобусный парк – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – Областная больница – сад «Мичуринец»;
Маршрут № 77с ЧМК – ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Бр. Кашириных – ул. Чичерина – сад «Вишневый»
№ 93с ЧМК – ул. 60 лет Октября – ДК Строитель – сад «Авиатор 2».
Маршруты № 25с, № 57с, № 77с будут в обязательном порядке совершать посадку пассажиров на разворотной площадке «улица Чичерина», откуда традиционно осуществляется отправление сезонных маршрутов.
Расписание составлялось по пожеланиям и замечаниям председателей садовых товариществ.
Кроме того, часть регулярных автобусных маршрутов перейдет на летнее расписание:
№ 4 «Мамина – ЮУрГУ»
№ 23 «Автобусный парк – областная больница – кольцо Мебельного поселка»
№ 28 «Областная больница – Харлова»
№ 64 «Автобусный парк – Ж.д. вокзал»
№ 66 «Училище – ст. Шершни»
№ 83 «Старокамышинск – ЮУрГУ»
На сезонные городские маршруты распространяются все виды проездных, действующие сегодня и на регулярных маршрутах. Льготные категории граждан – социальная карта, транспортная карта школьника, транспортная карта студента. Стоимость билета за наличный расчёт составит 23 рубля, при оплате проезда транспортной карте – от 20,7 до 23 рублей (в зависимости от суммы пополнения). Есть возможность для приобретения единого пересадочного билета на 60 и 90 минут.
Посмотреть расписание движения автобусов можно здесь. Уточнить информацию пассажиры также могут в диспетчерской ООО «ОГТ» по телефону 778-62-34.
Челябинск, Виктор Елисеев
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