В Челябинске начали работать садовые маршруты (РАСПИСАНИЕ)

В Челябинске запускают садовые маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городской мэрии, в связи с наступлением садоводческого сезона начинают свою работу сезонные маршруты. Часть из них вышла на рейсы уже сегодня, 28 апреля. Остальные начнут курсировать с 1 мая.

Для удобства садоводов введены следующие маршруты:

16с – ЧМК – ЧВВАИШ – пос. Шершни

25с – Чичерина – Ферросад

36с – ЧМК – сад «Металлист»

37с – Политехникум – сад «Жилищник»

48с – Комсомольский проспект – сад «Искра»

57с – Чичерина – сад «Межозерная»

58с – Чистопольская – сад «Трубопрокатчик-3»

67с – Автобусный парк – Областная больница – сад «Мичуринец»,

70с – Чистопольская – сад «Трубопрокатчик-2»

77с – ЧМК – Чичерина – сад «Вишневый»

82с – Чистопольская – сад «Станкостроитель-2»

85с – Ж.д. вокзал – сад «Кристалл»

93с – ЧМК – сад «Авиатор-2».

В схемы движения маршрутов № 25с, 36с, 57с, 67с 77с, 93с для удобства пассажиров были внесены изменения, которые позволят не совершать лишних пересадок.

№ 25с ул. Чичерина – Комсомольский проспект – Теплотехнический институт – сад «Феросад»;

№ 36с ЧМК – ул. 60 лет Октября – ул. Черкасская – Северный луч – ул. Героев Танкограда – Политехникум – сад «Металлист»;

№ 57с ул. Чичерина – ул. Бр. Кашириных – Теплотехнический инст. – ул. Мамина – ул. Хохрякова – ЧТЗ – ул. Зальцмана – станция Межозерная (красный трафарет);

№ 57с ул. Чичерина – ул. Бр. Кашириных – Теплотехнический инст. – ул. Мамина – ул. Комарова – ЧТЗ – ул. Самохина – станция Межозерная (синий трафарет);

№ 67с Автобусный парк – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – Областная больница – сад «Мичуринец»;

Маршрут № 77с ЧМК – ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Бр. Кашириных – ул. Чичерина – сад «Вишневый»

№ 93с ЧМК – ул. 60 лет Октября – ДК Строитель – сад «Авиатор 2».

Маршруты № 25с, № 57с, № 77с будут в обязательном порядке совершать посадку пассажиров на разворотной площадке «улица Чичерина», откуда традиционно осуществляется отправление сезонных маршрутов.

Расписание составлялось по пожеланиям и замечаниям председателей садовых товариществ.

Кроме того, часть регулярных автобусных маршрутов перейдет на летнее расписание:

№ 4 «Мамина – ЮУрГУ»

№ 23 «Автобусный парк – областная больница – кольцо Мебельного поселка»

№ 28 «Областная больница – Харлова»

№ 64 «Автобусный парк – Ж.д. вокзал»

№ 66 «Училище – ст. Шершни»

№ 83 «Старокамышинск – ЮУрГУ»

На сезонные городские маршруты распространяются все виды проездных, действующие сегодня и на регулярных маршрутах. Льготные категории граждан – социальная карта, транспортная карта школьника, транспортная карта студента. Стоимость билета за наличный расчёт составит 23 рубля, при оплате проезда транспортной карте – от 20,7 до 23 рублей (в зависимости от суммы пополнения). Есть возможность для приобретения единого пересадочного билета на 60 и 90 минут.

Посмотреть расписание движения автобусов можно здесь. Уточнить информацию пассажиры также могут в диспетчерской ООО «ОГТ» по телефону 778-62-34.

Челябинск, Виктор Елисеев

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