Челябинская область признана регионом с самыми опасными дорогами

Южноуральские дороги по-прежнему остаются самыми опасными в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», МОЦ «За безопасность российских дорог» подготовил рейтинг безопасности российских дорог за 2017 год, в который вошли 50 регионов с населением свыше 1 миллиона человек.

В расчете учитывались: количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий (НДУ), число раненых и погибших в ДТП по НДУ, протяженность автодорог региона (свыше 5 тысяч километров) и размер автопарка.

Возглавляет рейтинг второй год подряд Томская область (за год количество ДТП в Томской области снизилось на треть – с 446 до 298 случаев). В «зелёную зону» с удовлетворительной дорожной безопасностью попали также Москва, Удмуртия, Тюменская, Тамбовская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Липецкая, Ивановская и Калужская области. В Москве и Тюмени за год число аварий сократилось почти вдвое. В Тюменской области действует проект «Безопасные и качественные дороги». Владимирская область – впервые в «зеленой зоне» с акциями «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» и «Безопасный переход».

А вот последнее место рейтинга, как и год назад, заняла Челябинская область. За минувший год на дорогах Южного Урала по причине неблагоприятных дорожных условий произошло 2 тысячи 411 аварий, в которых погибло 198 и было ранено 3 тысячи 136 человек. Отметим, что по количеству раненых регион уступает только Московской области (3 тысячи 171). Челябинская область оказалась единственным регионом, где индекс безопасности превысил 3 балла.

Также в «красную зону» (высокой дорожной опасности) попали: Ставропольский край, Нижегородская область, Пермский край, Самарская область, Московская область, Краснодарский край и Красноярский край.

«Мы видим позитивную динамику почти в каждом регионе. Показатель – стабильное сокращение количества ДТП. Общественные акции типа «карты убитых дорог» заметно влияют на качество дорожного покрытия, когда граждане сами отмечают наиболее опасные участки, а власти вынуждены реагировать. Замечу, что в «красной зоне» как минимум пятёрка регионов уже не меняется третий год. Это похоже на рейтинг в рейтинге, и с этим нужно что-то делать», – отмечает эксперт МОЦ «За безопасность российских дорог» Сергей Воробьев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.04.18

День рождения Вселенной: могут ли Законы защитить оппозиционеров. / В магнитогорском парке появилась беспроводная система видеонаблюдения. / В Челябинске начали работать садовые маршруты (РАСПИСАНИЕ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»