Челябинцы оценили вклад губернатора Бориса Дубровского в решение экологических проблем города

Читатели РИА «Новый День» в рамках проекта «Народный референдум» оценили вклад губернатора Бориса Дубровского в решение экологических проблем Челябинска.

В голосовании на сайте приняли участие более 5 тысяч человек.

Подавляющее большинство из них (84%) считают, что за 4 года, прошедшие с того момента, как Дубровский возглавил область, экологическая ситуация в Челябинске ухудшилась до критической.

Еще более 10% придерживаются мнения, что губернатор идет на поводу у олигархов, готовых ради выгоды «отравить» и уничтожить все вокруг.

На третье место вышел ответ «Действия Дубровского для улучшения ситуации – это «пыль в глаза», на деле ничего серьезного не предпринимается» – его выбрали 3,5% участников голосования.

56 человек уверены: Дубровский до сих пор не подозревает, что существуют экологические проблемы Число считающих, что Дубровский значительно улучшил экологическую ситуацию в Челябинске или Дубровский старается, но у него ничего не получается, не превышает пределов статпогрешности (0,31% и 0,71% соответственно).

Челябинск, Светлана Намская

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