Майские торжества затруднят движение транспорта в Челябинске

1 и 2 мая в центре Челябинска ограничать движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, незначительные ограничения будут введены 1 мая на время первомайского шествия.

Организаторы постарались разработать маршруты шествий таким образом, что перекрытие движения не предусмотрено. Исключением станет только ограничение по улице Тимирязева на участке от Цвиллинга до Елькина.

Представители региональной Федерации профсоюзов, ЧРО ВПП «Единая Россия» и ЧРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» соберутся на Театральной площади, где с 10:00 начнется митинг, потом участники перейдут в городской сад имени Пушкина. Планируется, что в митинге примут участие около 16 тысяч человек.

«Справедливая Россия» соберется на демонстрацию и митинг на площади Ярославского, откуда проследует по пешеходной части улицы Кирова до сцены у Главпочтамта. Сбор участников запланирован на 10:00, начало демонстрации в 12:00, митинг с 12:30 до 13:00. По такому же маршруту пройдет шествие и митинг КПРФ, сбор в 13:00, начало шествия в 13:30, митинг запланирован до 15:00.

Представители ЛДПР соберутся в 12:00 на Кирова, 116 (Челябинский молодежный театр), откуда с 13:00 направятся с шествием на площадь Революции, где с 13:20 до 14:00 состоится праздничный митинг.

ЧОРО МОО Межрегиональное объединение Коммунистов проведут митинг у памятника «Орленка» и В.И. Ленину в сквере на Алом поле. Сбор участников в 9:30, сам митинг пройдет с 10:30 до 11:30. Представители АМЭ «Малая энергетика Урала» с 10:30 пройдут шествием по маршруту улица Кирова, 159 (Челябинск-СИТИ) – Кирова, 114 (главный вход на Кировку).

«Обращаем внимание жителей Челябинска, что для проведения мероприятий в честь Первомая, движение транспорта ограничиваться не будет, – подчеркнули в пресс-службе городской администрации. – Исключением станет только улица Тимирязева, где с 9:00 до 12:00 будет закрыто движение автомобильного транспорта на участке от Цвиллинга до Елькина. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме».

А вот на следующий день, 2 мая, челябинцев ждут более масштабные ограничения. В столице Южного Урала состоятся традиционные ежегодные спортивные мероприятия: 86-ая легкоатлетическая эстафета, 65-ая кольцевая велогонка и 7-ая гонка на лыжероллерах на призы Администрации города.

Соревнования пройдут по проспекту Ленина со стартом и финишем на площади Революции, начало в 9:30, окончание в 15:00. Движение городского общественного пассажирского транспорта будет ограничено по проспекту Ленина на участке от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга с 11:00 до 13:45.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.04.18

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