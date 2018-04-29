Погода стоит прекрасная: в Челябинске падают деревья и летают куски крыш

Челябинцев предупреждают об осторожности: порывистый ветер, разгулявшийся в городе, валит деревья и небольшие конструкции, срывает крыши и обшивку зданий.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в одном из жилых микрорайонов с крыши 9-этажного дома сдуло козырек. В это время во дворе стояли две женщины – козырек не долетел до них буквально метр.
На улице Ереванской сдуло деревянный забор – целиком и повалило дорожный знак.
Очевидцы рассказывают, что в районе ТРК «Фокус» падают тополя.
«Погода стоит чудесная! Легкий апрельский ветерок ласково треплет за окном арматуру», – шутят горожане в соцсетях и предупреждают: прячьте машины – завтра тоже будет ветрено.
Как сообщили в Челябгидрометцентре, 30 апреля в городе будут дуть западный и северо-западный ветра со скоростью 7-12 метров в секунду. Отбельные порывы ночью буду достигать 18 метров, днем – 15 мс.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 28.04.18
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