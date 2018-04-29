В России выставили на продажу мумифицированного пришельца

В Интернете выставили на продажу тельце инопланетянина, найденного 22 года назад на Урале, а затем бесследно исчезнувшего.

Как уже сообщал «Новый День», загадочного Алешеньку нашла жительница Кыштыма, одинокая пенсионерка Тамара Просвирина. В ночь 13 августа 1996 года она получила некое «внушение» – встать и идти на кладбище. Там она обнаружила маленькое существо с огромными глазами. Голова найденыша напоминала остроконечную тыковку, вместо губ – щелка, тело покрыто шерсткой, на пальцах – острые коготки. Существо жалобно попискивало, и сердобольная старушка решила взять его с собой: завернула, принесла домой, накормила и назвала Алешенькой. Просвирина рассказала, что у нее появился «сынок», в результате ее увезли в психиатрическую больницу, а гуманоид, оставшись без помощи, умер и мумифицировался. Труп забрали уфологи из Каменска-Уральского. По их информации, по пути над машиной зависло НЛО, и Алешенька, мгновенно и таинственно исчез.

Вскоре при загадочных обстоятельствах погибла и «приемная мать» странного существа. Поздно вечером 5 августа 1999 года женщину сбил автомобиль. При этом очевидцы утверждали, что машин было две, и они сошлись вместе, словно ножницы. Ни одну из них в ходе расследования не нашли. В 2004 году появилась версия что кыштымский пришелец Алешенька был человеком. Специалисты в течение нескольких месяцев изучали тряпицу, на которой сохранились следы крови существа, – писала газета «Труд». Из пятен крови на фрагменте ткани была выделена ДНК человека, сообщили в институте. Установлено, что это ДНК преждевременно родившегося младенца с многочисленными отклонениями в развитии. В крови были обнаружены только женские Х-хромосомы. Значит, это была девочка, а вовсе не Алешенька, отмечали ученые. «Остальное придумали местные жители и уфологи, которые падки на такого рода дутые сенсации», – заявляли в институте. Стоит отметить, что генетический анализ ткани проводился, в том числе и в стенах Института медико-биологических проблем РАН и в генетической лаборатории биологического факультета МГУ. Кандидат биологических наук, биофизик Алексей Смирнов, под руководством которого шла работа, заявил газете «Труд» следующее: «Человеческих генов в образце обнаружено не было. Мне не вполне все-таки ясно, что за организм был завернут в эту материю. Но, разумеется, это не означает, что мы имеем дело с инопланетным существом».

Местным жители сочли, что версия ученых придумана для отвода глаз. Некоторые утверждают, что на том месте, где был найден Алешенька, периодически (исключительно по ночам) мелькают тени и раздаются странные звуки. Потом над кладбищем зависает светящийся шар, и все исчезает. История Алешеньки прославила Кыштым на весь мир.

Уфологи решили увековечить пришельца: в 2015 году на берегу озера Анбаш установили ему памятник. Своеобразный мемориал периодически разрушают неизвестные.

А теперь в Интернете появилось объявление о продаже «кыштымского карлика». Как оказалось, у продавца есть сразу несколько пришельцев. Один из них, например, «заключен» в бутылке. 15-сантиметровых гуманоидов продают всего за несколько тысяч рублей.

Объявление размещено в рубрике «Для дома и интерьера». А сам товар – это фигурки из полимерной глины.

Настоящих останков Алешеньки, как известно, не нашли.

Челябинск, Павел Зварзин

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