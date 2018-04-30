Сильный снег и мороз: 9 мая погода собирается выкинуть фортель

Первая декада мая продемонстрирует нрав уральской весны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый день мая будет отмечен дождем – в большинстве районов небольшим, в отдельных территория осадки будут более сильными. По-прежнему будет ветрено и достаточно тепло – по области до +14, в Челябинске – +11. Аналогичная погода ожидается и 2 мая. 3 мая станет чуть теплее, а с пятницы , 4 мая, начнется понижение температуры и пойдут дожди – достаточно обильные.

К понедельнику, 7 мая, дневные температуры опустятся до +5, в отдельных районах – до +2. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. 8 и 9 мая снегопады усилятся, а столбики термометров днем покажут не выше -1. Отметим, в метеорологии атмосферная температура ниже 0 °С у поверхности земли уже считается морозом (Научно–технический энциклопедический словарь). 10 мая потеплеет до +7, количество осадков сократится.

Напомним, сбываемость среднесрочных прогнозов не превышает 80%. Например, 10 назад на 30 апреля предсказывались минусовые температуры.

Челябинск, Павел Зварзин

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