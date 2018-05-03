«Питание – это необязательные расходы»: южноуральцам рассказали, как сэкономить деньги на коммуналку и выплату кредитов

Экономисты посоветовали южноуральцам перейти на расчеты «наличкой» и заменить далекие туры на поездку в соседний город.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ослабление рубля 10 апреля нынешнего года повлечет за собой снижение уровня жизни населения. Об этом заявила доцент кафедры «Экономика и финансы» челябинского филиала Финансового университета при правительстве РФ Анна Дубынина. И посоветовала южноуральцам подумать об экономии семейного бюджета.

Экономист дала несколько нехитрых советов, как можно сократить расходы.

«Необходимо распределить расходы по группам. Обычно они подразделяются на обязательные и необязательные. В первую группу входят платежи за коммунальные услуги, погашение кредитов. Во вторую – покупка одежды и других товаров, оплата ремонта и заправки авто, приобретение продуктов, всевозможные развлечения и так далее», – отметила преподаватель Финансового университета.

Возможно, неискушенную публику и покоробит открытие, что затраты на продукты питания относятся к необязательным расходам. «То есть, в принципе, можно и не есть...», – с иронией произнесут некоторые. Но для экономистов это давно является аксиомой. Впрочем, как и для российских чиновников, которые привыкли считать, что граждане живут только для того, чтобы платить налоги, оплачивать коммуналку и расплачиваться по кредитам.

Сократить обязательные расходы, конечно, не получится, предупредила г-жа Дубынина. Разве что можно попытаться экономить электричество, которое экономист считает одной из самых затратных статей из перечня коммунальных услуг. На самом деле это одна из самых незначительных статей: платежи за воду и тепловую энергию в разы выше.

Зато «необязательные» расходы можно сокращать как угодно и в любых объемах. Например, можно делать покупки один раз в неделю и заранее составлять список необходимых товаров. «Не забывайте следить за сезонными скидками, чтобы успеть вовремя купить одежду, обувь на распродаже», – советует преподаватель Финансового университета.

Продукты питания желательно также покупать по акции. А также в магазинах, которые предлагают дисконтные или накопительные карты своим клиентам. «Обращайте внимание на продукцию малоизвестных производителей, она заметно дешевле известных брендов», – отмечает экономист.

Еще один совет мог бы нанести серьезный удар планам правительства и банков по развитию финансового рынка. Напомним, и чиновники, и банкиры уже не первый год с удовлетворением отмечают рост безналичных платежей. А вот Анна Дубынина не разделяет их оптимизма. «Рассчитывайтесь в магазинах не картой, а наличными, поскольку реальные деньги сложнее тратить, чем виртуальные», – советует она.

Не видит экономист ничего страшного и в сокращении возможностей зарубежного отдыха. Наоборот, это позволит еще сэкономить. «Чтобы сменить обстановку, не обязательно лететь на другой конец света», – убеждают южноуральцев. Можно просто съездить на экскурсию в соседний город, посетить музеи, выставки. Наконец, просто сходить в парк.

Еще одна возможность для экономии – забыть о приобретении новой продукции. «Покупайте б/у товары на интернет-площадках, где всегда можно найти большое количество бывших в употреблении товаров хорошего качества и по доступной цене», – рекламирует Анна Дубынина виртуальные сэконд-хэнды.

И вот, на фоне перспектив довольно-таки безрадостной сэкондхэнд-жизни, экономист дает последний совет. Несколько противоречащий всему, сказанному ею ранее. «Любой финансовый эксперт скажет, что накопить средства на долгосрочные цели, например, машину или квартиру, не так уж и сложно, достаточно откладывать с каждой заработной платы 5% – 10% в копилку. Накопив значительную сумму, вложите ее в покупку чего-то ценного – например, приобретите недвижимость, которую можно будет сдать в аренду и получить дополнительный источник дохода», – советует г-жа Дубынина.

И становится как-то не по себе от полета фантазии ученой дамы. Это когда же бедные, отказывающие себе во всем ради экономии южноуральцы смогут скопить на квартиру, откладывая по 10% от заработной платы? Мы достали калькулятор и произвели расчеты. Если верить официальной статистике, средняя заработная плата в январе-феврале 2018 года составляла в Челябинской области 32,7 тысячи рублей. Однокомнатную квартиру можно было найти за 900 тысяч рублей. То есть, откладывая 10% каждый месяц, «средний» южноуралец мог бы скопить на квартиру за 23 года. Это если совсем не будет инфляции и правительство не задумает очередную денежную реформу. Вдохновляющая жизненная цель.

Челябинск, Виктор Елисеев

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