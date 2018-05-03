Трудовой май начался в Челябинске с режима «черного неба»

В Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в городе будут господствовать ветра юных направлений. Поэтому, даже несмотря на довольно ветреную погоду – днем скорость ветра будет достигать 10 метров в секунду, синоптики заявили о метеоусловия, способствующие накоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ.

Предприятиям рекомендовано снизить выбросы. Пока НМУ установлены до полудня.

Челябинск Май 03, Ольга Арсентьева

Челябинск Май 03. Другие новости 03.05.18

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