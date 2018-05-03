В Челябинске на ходу вспыхнул байк

В Челябинске на ходу загорелся мотоцикл.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 1 мая на улице Кожзаводская. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

По словам очевидцев, мотоцикл вспыхнул, когда его водитель, выехав с Комсомольского проспекта, поворачивал через улицу Каслинская на улицу Кожзаводская. Мотоциклист успел спрыгнуть с пылающего байка.

Как рассказал предыдущий владелец мотоцикла, он продал свой «Ямасаки Скорпион» неделю назад.

Челябинск, Виктор Елисеев

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