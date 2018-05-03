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Пятница, 4 мая 2018, 03:26 мск

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Южноуралец получил 16 лет «строгача» за торговлю «синтетикой»

Житель Миасса, пытавшийся продать больше килограмма карфентанила, получил 16 лет колонии строгого режима.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, областной суд вынес признал 40-летнего южноуральца виновным в незаконном сбыте и приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере.

Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в апреле прошлого года.

Суд установил, что зимой 2017 года он приобрел с целью сбыта более 1 килограмма 150 граммов наркотического средства – карфентанила, которое скрыл в тайнике, оборудованном на дереве, растущем на соседском участке.

После этого миассец нашел покупателя. Тот приобрел у него за 20 тысяч рублей около 40 граммов карфентанила, выразив готовность и в дальнейшем покупать наркотик для его сбыта мелкими дозами.

Однако и продавец, и покупатель были задержаны контрразведчиками после первой сделки, а товар со «смертельным зельем» изъят.

В результате осмотра места происшествия оперативными сотрудниками УФСБ в тайнике обнаружена и изъята оставшаяся часть наркотиков.

Суд приговорил наркоторговца к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

В марте 2018 года покупатель также был осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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