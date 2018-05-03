Челябинцы потеряли «экспериментальные» автобусные маршруты

Садоводческий сезон поставил под угрозу закрытия два автобусных маршрута Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обеспокоенные горожане заявили, что с началом мая не могут дождаться автобусы 15-го и 16-го маршрутов, обслуживаемых Первой транспортной корпорацией.

Напомним, эти два маршрута следуют из Металлургического района до ЮУрГУ и обратно. При этом схема движения у них несколько раз менялась. Первоначально они работали по круговому маршруту, однако потом маршрут стал классическим. А потом оба маршрута и вовсе отменили. После того, как муниципального перевозчика заменила ПТК, сначала решено было вновь вернуть круговую схему движения. Но эксперименты не закончились и на этом: не так давно перевозчик вновь отменил «круговое» движение, оставив пассажирам возможность бесплатной пересадки с машины одного маршрута на автобус другого на ЮУрГУ.

Теперь же эти автобусные маршруты и вовсе «потерялись». «15 и 16 автобусы перестали ходить? Перед праздниками по ЧМЗ через 10 минут ходили, а начиная с выходных ни одного не видно», – написал в сообществе «Подслушано: челябинский транспорт» один из горожан.

Оказалось, что маршруты продолжают действовать. Но весьма непредсказуемо. «Большие машины забрали почти все на сады, – рассказали администраторы сообщества. – Пара штук на 16 ещё есть. 15 – сплошь ПАЗы, однако автобусов мало. Расписание на сайте не соответствует действительности. На карте машины не отслеживаются, что позволяет водителям наёмного транспорта заниматься своими делами».

Это может обернуться и полным закрытием маршрутов, так как велика вероятность падения рентабельности их работы. «Как показывает практика, смена формата автобуса часто приводит к оттоку пассажиров. Интервалы больше, народ пользуется альтернативными маршрутами», – отмечают в группе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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