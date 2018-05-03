На Южном Урале из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации

Площадь лесных пожаров в Челябинской области приблизилась к тысяче гектаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами по Челябинской области, за минувшие сутки в регионе ликвидировали восемь лесных пожаров на площади 72 гектара.

Три возгорания произошло в Кунашакском (38 гектаров) лесничестве, два – в Аргаяшском (19,2 гектара), по одному – в Каслинском (9,2 гектара), Красноармейском (5 гектаров) и Шершневском (0,3 гектара). На тушении были задействованы 57 человек и 25 единиц техники.

По состоянию на утро 3 мая на территории зелёного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 77 пожаров на площади 947,95 гектара. Возгорания произошли на территориях Аргаяшского (3), Брединского (2), Верхнеуральского (2), Каслинского (3), Красноармейского (11), Кунашакского (10), Миасского (2), Октябрьского (8), Саткинского (1), Увельского (9), Чебаркульского (4) и Шершневского (22) лесничеств.

Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 751 человек и 268 единиц техники.

«Отметим, решением губернатора Бориса Дубровского с 28 апреля на территории Челябинской области введен особый противопожарный режим, а в Октябрьском районе с 29 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендовано: принять дополнительные меры по противопожарному обустройству территорий населенных пунктов, препятствующие распространению пожаров; обеспечить координацию и выполнение работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе по борьбе с природными пожарами; организовать проведение разъяснительной работы среди населения о мерах пожарной безопасности и вводимых ограничениях в связи с повышением пожарной опасности. Также рекомендовано принять меры по ограничению входа и въезда в лес граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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