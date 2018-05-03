Число южноуральцев, пострадавших от клещей, перевалило за три сотни

От укуса клещей в Челябинской области пострадало вдвое больше жителей, чем год назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 28 апреля в медицинские организации региона обратилось 332 пострадавших от укуса клещей, в том числе 138 детей. За аналогичный период 2017 года пострадало 150 человек, в том числе 58 детей. Нападение клещей отмечено на всей территории Южного Урала.

«В настоящее время проводятся мероприятия по очистке территории от мусора, с последующей акарицидной обработкой скверов, парков, пляжей, кладбищ и др. На текущий период обработано 19,5 гектара. Всего планируется к обработке более 3 тысяч гектаров», – рассказали в ведомстве.

В связи с ожидаемым подъемом активности клещей управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает о мерах профилактики клещевых инфекций. «Очень важно при посещении садовых участков, кладбищ, парков, скверов, леса и др. в предупреждении клещевых инфекций не допустить присасывания клеща, – сообщили в ведомстве. – Для этого необходимо регулярно проводить само- и взаимоосмотры, не забывать осматривать детей и домашних животных (собак, кошек и др.), использовать защитную одежду, максимально закрывающую тело, а также применять акарицидно-репеллентные средства».

Челябинск, Виктор Елисеев

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