Южноуральцы травятся лекарствами и алкоголем

В лидеры среди причин отравлений на Южном Урале вышли лекарства и спиртосодержащая продукция.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, всего в 1 квартале 2018 года в регионе зарегистрировано 896 случаев острых бытовых отравлений химической этиологии (ООХЭ). Это меньше числа пострадавших за аналогичный период прошлого года в абсолютных значениях на 239.

Показатель распространенности составил 25,6 на 100 тысяч населения, темп прироста по сравнению с 1 кварталом 2017 года составил минус 21,1%.

На фоне уменьшения общего количества отравлений стоит отметить и уменьшение количества умерших: в первом квартале 2018 года от ООХЭ погибло 36 человек (на 10 человек меньше аналогичного периода прошлого года).

Структура отравлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно изменилась – на первое место вышли отравления лекарственными препаратами и спиртосодержащей продукцией, тогда как в 1 квартале 2017 г. преобладали отравления наркотическими веществами.

Выросло число отравлений веществами, приобретенными в аптеке, с 214 в 1 квартале 2017 года до 263 в 2018-м, что составляет 29,4% (в 1 квартале 2017 года – 18,8%). В этой группе отравлений зарегистрировано 4 летальных исхода (в 1 квартале 2017 года – 3). Отравления веществами, приобретенными в магазине, составили – 218 случаев или 24,3%, в этой группе 5 летальных случаев (в 1 квартале 2017 года – 230 случаев, из них 19 летальных).

В структуре обстоятельств отравления в 1 квартале 2018 года превалируют «случайные отравления» (с целью опьянения, ошибочный прием, непереносимость или побочное действие медицинских препаратов и т.п.), а годом ранее преобладал «преднамеренный прием» (суицидальное, криминальное, наркотическое, с целью одурманивания, с целью прерывания беременности). Удельный вес отравлений, наступивших в результате «случайного приема», составил 64,5% (в 1 квартале 2017 года – 44%), преднамеренного – 34,5% (в 1 квартале 2017 года – 56%).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.05.18

Число южноуральцев, пострадавших от клещей, перевалило за три сотни. / На Южном Урале из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. / Челябинцы потеряли «экспериментальные» автобусные маршруты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»