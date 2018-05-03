Инфляция: на Южном Урале снизилось число фальшивых тысячерублевок в пользу «пятитысячных»

В Челябинской области снизилось количество фальшивых тысячерублевых купюр и растет число фальшивок номиналом в 5 тысяч.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинского отделения Уральского главного управления Банка России, за январь-март 2018 года в Челябинской области были обнаружены 172 поддельные банкноты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выявленных подделок осталось почти на том же уровне.

С начала этого года в Челябинской области наметилась тенденция по сокращению количества фальшивых банкнот номиналом 1 тысяча рублей: в I квартале 2018 года их было обнаружено 15 штук, за аналогичный период прошлого года – 28. Чаще всего подделывают пятитысячные – их количество увеличилось на 13% и составило 152 штуки.

Количество выявленных фальшивых банкнот номиналом 500 рублей не изменилось – в прошлом и нынешнем году их было обнаружено по 3 штуки. Банкноты 50 и 100 рублей подделывались реже: в I квартале 2018 года было выявлено 2 фальшивых «50 рублей» и ни одной сторублевой купюры, в аналогичном периоде прошлого года – 1 и 2 штуки соответственно.

Эксперты Банка России при получении банкнот советуют обращать внимание на следующие признаки подлинности купюры: наличие и качество водяного знака и защитной нити, рельефность надписи «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» и надписи, обозначающей номинал банкноты. Кроме того, необходимо обратить внимание на появление при покачивании банкноты радужных полос на однотонном поле или на эффект смены цветовой гаммы в обозначении номинала (для купюр 200 и 2000 рублей).

«Не стоит принимать банкноты, вызывающие сомнения. Если же в кошельке всё-таки обнаружились такие купюры, не спешите ими расплачиваться. Самое верное решение – обратиться в кредитную организацию для проведения экспертизы», – советует заместитель начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых операций отделения «Челябинск» Уральского ГУ Банка России Павел Маспанов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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