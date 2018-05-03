Глава Троицкого района официально ушла в отставку

В одном из южноуральских муниципалитетов меняется власть.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Троицкого района, сегодня, 3 мая, районные депутаты приняли отставку главы муниципалитета Людмилы Шаталовой. Сложение полномочий чиновница объяснила состоянием здоровья.

Напомним, о своем намерении покинуть пост главы муниципалитета Людмила Шаталова предупредила губернатора Бориса Дубровского 10 апреля. В пресс-службе главы региона отмечали тогда, что у губернатора нет никаких претензий к работе чиновницы.

Напомним, Людмила Шаталова работала в администрации Троицкого района с 1998 года. В 2006 году была назначена на пост главы района, в 2016 году была вновь избрана на ту же должность.

Сегодня на внеочередном заседании собрания депутатов районные парламентарии приняли отставку чиновницы. Исполняющим обязанности главы назначен ее первый заместитель Тимур Мухамедьяров. Со сроками проведения конкурса на пост главы муниципалитета депутаты районного собрания определятся на очередном заседании, намеченном на конец мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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