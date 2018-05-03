Челябинка отсудила у промышленников компенсацию за погибшего супруга

Жительница Челябинска отсудила у ООО «Мечел – Кокс» компенсацию морального вреда, причиненного ей гибелью супруга.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, муж заявительницы работал на предприятии «Мечел-Кокс» и погиб в результате несчастного случая на производстве. Женщина на момент смерти супруга не работала в связи с наличием профессионального заболевания и утратой профессиональной трудоспособности в размере 20%. Она заявила, что пережила огромные нравственные страдания из-за потери мужа и отца своих детей.

«В соответствии с положениями статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя, – пояснили в прокуратуре. – Решением Металлургического районного суда Челябинска с предприятия взыскана компенсация морального вреда в размере 650 тысяч рублей».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.05.18

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