Невыгодный пост: за время губернаторства доходы главы Южного Урала упали в 5 раз

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский продолжает терять доходы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году глава Южного Урала заработал 60,4 миллиона рублей, что на 13,3 миллиона рублей меньше, чем в 2016-м. Между тем, в 2014-м году, когда он занял пост губернатора Челябинской области, личный годовой доход Бориса Дубровского составлял более 300 миллионов рублей.

Зато в перечне имущества главы региона никаких изменений не произошло. Ему по-прежнему принадлежит автомобиль «Мерседес-Бенц GLE 63» и 11 объектов недвижимости: 3 земельных участка, 2 дома, дача, квартира, гараж и 3 нежилых помещения. Также в его пользовании квартира, дом, расположенный в городском бору и земельный участок.

Доход супруги губернатора, не в пример женам многих других чиновников, остался относительно скромным, как и в прошлом году, не дотянув до 2 миллионов рублей. А перечень ее имущества сократился: в 2017 году г-жа Дубровская продала автомобиль «БМВ X3 XDrive 351», и теперь в ее «конюшне» остался лишь «Мерседес-Бенц GLE 400 4MATIC». Кроме того, ей принадлежит 9 объектов недвижимости: 2 земельных участка, 3 дома, 2 квартиры и 2 машиноместа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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