Учредитель «народной» пирамиды из Магнитки ответит в суде за хищение 120 миллионов

Дело в отношении основательницы КПК «Народная Казна» из Магнитогорска направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Ленинского района Магнитогорска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города, обвиняемой в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, в особо крупном размере.

По версии следствия учредитель и председатель» кредитного потребительского кооператива «Народная Казна», применяя разработанную по принципу финансовой пирамиды схему, как лично, так и посредством сотрудников кооператива, не знавших о преступных намерениях обвиняемой, совершила хищение принадлежащих 455 пайщикам средств на общую сумму более 116 миллионов рублей.

После исключения в конце 2015 года из Межрегионального союза кредитных кооперативов она создала новую юридическую организацию – потребительский кооператив социального взаимодействия «Народная Казна» и в период с 25 февраля по 10 ноября 2016 года, используя аналогичную схему, путем обмана и злоупотребления доверием 9 граждан похитила у них средства на общую сумму 4,6 миллиона рублей.

Большая часть потерпевших являются пенсионерами, лицами преклонного возраста.

Похищенные денежные средства, в основном, использовались для покупки валюты, погашения различных кредитов, передавались близким родственникам.

Обвиняемая находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста. По ходатайству следственных органов судом наложены аресты на ее имущество обвиняемой (жилую и нежилую недвижимость, оргтехнику).

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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