В Пензе поймали южноуральца, стащившего из магазина 29 флаконов шампуня

В одном из магазинов Пензы житель Челябинска украл 29 флаконов шампуня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Пензенской области, инцидент произошел в магазине на улице Новоселов. Неизвестный открыто похитил 29 флаконов шампуня общей стоимостью 6 тысяч 979 рублей.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Они изучили записи камер видеонаблюдения и установили молодого человека, который зашел в торговый зал магазина с пустым рюкзаком. Находясь возле стеллажа с бытовой химией, он сложил один за другим флаконы с шампунем. При этом злоумышленник периодически смотрел по сторонам, чтобы убедиться, что за ним никто не наблюдает, после чего покинул магазин, не оплатив товар на кассе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Челябинска, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. При допросе он признался в содеянном и пояснил, что кражу совершил с целью дальнейшей реализации похищенного имущества. Вырученные деньги молодой человек потратил на личные нужды.

По факту грабежа отделением дознания отдела полиции №3 УМВД России по Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 161 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.05.18

Учредитель «народной» пирамиды из Магнитки ответит в суде за хищение 120 миллионов. / Невыгодный пост: за время губернаторства доходы главы Южного Урала упали в 5 раз. / Челябинка отсудила у промышленников компенсацию за погибшего супруга. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»