Капризна, как девица: синоптики за четыре дня в четвертый раз меняют прогноз на 9 Мая

Капризная уральская погода ставит в тупик синоптиков, отчаявшихся определится с прогнозом на 9 мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным, опубликованным порталом «Гисметео» 30 апреля, 8 и 9 мая в Челябинске прогнозировались снегопады и дневные температуры не выше минус 1 градуса по Цельсию. С началом мая прогноз «скорректировали» аж до +12 днем 9 мая, а снег синоптики поменяли на дождь.

Сегодня утром «Гисметео» провел очередную корректировку: 9 мая челябинцам пообещали ясным с дневными температурами в районе +14 градусов. Теперь же синоптики снова обещают столице Южного Урала в День Победы +12 и дождь. Кстати, дожди, по их расчетам, будут идти в Челябинске почти всю следующую неделю.

Впрочем, растерянность синоптиков можно понять: майская погода выдалась в этом году весьма капризной. Так, сегодня и завтра температуры в Челябинске ожидаются вполне сносными: днем четверга +15, днем в пятницу – плюс 14. Правда, впечатление от теплой погоды может подпортить дождь, прогнозируемый на сегодняшний вечер.

А вот в пятницу вечером температура, по прогнозам синоптиков, опустится до нуля, и на смену дождю придет снег. В ночь с пятницы на субботу и вовсе ожидаются заморозки до -4. На протяжении ближайшего уик-энда температуры так и будут «скакать» от -4 ночью до +9 (в субботу) и +14 (в воскресенье) днем. В понедельник синоптики обещают уже +4 ночью и +19 днем. А во вторник вновь начнется снижение до +16 днем. В среду, 9 мая, как мы уже писали, дневная температура снизится до +12. В ночь на четверг, 10 мая, столбик термометра снова рухнет до нуля. Зато днем вновь потеплеет до +15.

Сервис «Метеоинфо» прогнозирует, что 9 мая будет пасмурно, но тепло – до +18.

А по данным «Яндекс-погоды» в День Победы температура воздуха не поднимется выше +16 и пройдет небольшой дождь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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