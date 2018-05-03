В Челябинске задержали иностранцев с пятью килограммами гашиша

Инспекторы ДПС нашли в ВАЗовской «пятерке» коробку с гашишем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, ночью экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску следил за дорожным движением на Бродокалмакском тракте. На въезде в город госавтоинспекторы остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2105. Находящиеся в машине мужчины, 1983 и 1992 годов рождения, вызвали подозрение полицейских.

При досмотре, в одной из сумок сотрудники полиции обнаружили коробку, в которой находилось несколько свертков с веществом растительного происхождения. Для дальнейшего разбирательства задержанных граждан одной из стран ближнего зарубежья доставили в отдел полиции, а изъятое вещество направили на экспертизу. Результаты исследования показали, что в свертках находилось наркотическое вещество – гашиш, массой около 5 килограммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 20 лет.

Задержанные помещены в изолятор временного содержания в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.05.18

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