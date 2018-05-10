В Челябинской области на дороге вспыхнула фура

На южноуральской трассе на полном ходу загорелся грузовик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 9 мая, между поселком Вахрушево и Долгодеревенским. Южноуральцы рассказали об этом в социальных сетях.

На записи видеорегистратора, выложенной одним из очевидцев в соцсети, видно, как автомобиль МАЗ обволакивает густой сильный дым, огнем охвачена кабина фуры.

В обсуждении происшествия южноуральцы возмутились тем, что никто не предложил водителю помощь. «Все жмотят огнетушитель. Прицеп можно было отстоять, да хотя бы помощь предложить, может, у водилы и телефон сгорел в кабине, уверен, что даже когда только все начиналось, все ехали мимо и снимали», – пишет один из участников интернет-сообщества.

Правда, кое-кто предположил, что огнетушитель вряд ли бы помог, по крайней мере, на момент видеосъемки.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Челябинск, Виктор Елисеев

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