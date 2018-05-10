Челябинцу, избившему пятимесячную внучку сожительницы, грозит 10 лет колонии

Дело юзжноуральцы, избившего пятимесячного ребенка, направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Курчатовского района Челябинска утвердил обвинительное заключение в отношении 39-летнего, ранее не судимого жителя района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

По версии следствия челябинец 10 марта этого года после ссоры с сожительницей нанес ее 5-месячной внучке не менее одного удара кулаком по голове. В результате его действий ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал частично, выдвинув версию о том, что причинил тяжкий вред по неосторожности. Однако данная версия опровергнута собранными по делу доказательствами», – отметили в надзорном ведомстве.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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