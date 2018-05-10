В Чебаркульском районе пьяный водитель отправил 17-летнюю велосипедистку в больницу

В Челябинской области 17-летняя велосипедистка серьезно пострадала в «пьяном» ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 9 мая, около 23:30 на втором километре дороги «Мельниково – Травники».

Водитель автомобиля «Тойота», 41-летний житель Чебаркульского района, сбил 17-летнюю девушку-велосипедистку, двигавшуюся во встречном направлении с включенным фонарем.

В результате аварии девушка получила несколько переломов, ушибы и ссадины, «скорая» увезла ее в районную больницу. У «не заметившего» велосипедистку водителя полиция выявила признаки опьянения, окончательные выводы о его привлечении к административной ответственности за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения можно будет сделать по результатам химико-токсикологического исследования, которые ожидаются в скором времени.

«В настоящее время, инспекторами ДПС вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. В зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшей, водителю грозит штраф от 2 до 25 тысяч рублей и лишение права управления автотранспортом на срок до 2 ле», – цитирует издание «Южноуралец» специалиста межмуниципального отдела МВД «Чебаркульский» по связям со СМИ Елену Маневич.

Челябинск, Виктор Елисеев

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