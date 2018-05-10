Закоптили небо: суд закрыл магнитогорский крематорий

Магнитогорский крематорий закрыли на месяц за бесконтрольные выбросы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ленинский районный суд Магнитогорска приостановил деятельность магнитогорского крематория, принадлежащего ООО «Фирма «Долг».

Магнитогорская природоохранная прокуратура нашла нарушения в деятельности похоронного предприятия нынешней зимой. В ходе проверки оказалось, что у предприятия нет проекта нормативов предельно-допустимых выбросов и разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Тогда фирму привлекли к административной за нарушение правил охраны атмосферного воздуха.

«В результате эксплуатации выгреба бытовых стоков выбрасываются – азота диоксид, аммиак, сероводород, углерода оксид, метан, метантиол, этантиол. Нормативы предельно допустимых выбросов устанавливаются территориальным органом Росприроднадзора для конкретного стационарного источника выбросов и в их совокупности. Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух допускаются на основании разрешения. В результате прокурор вынес постановление о привлечении ООО к ответственности. Смягчающими обстоятельствами являются признание вины, раскаяние в содеянном, принятие мер по оформлению документов для прекращения противоправных действий», – цитирует «ВерстовИнфо» представителей суда.

В итоге суд принял решение приостановить деятельность крематория на 30 суток. решение вступило в законную силу.

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