За неделю число южноуральцев, пострадавших от укусов клещей, удвоилось

В Челябинской области число пострадавших от нападения клещей жителей выросло вдвое.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 4 мая в медицинские организации региона обратилось 717 пострадавших от укуса клещей, в том числе 259 детей. За аналогичный период 2017 года пострадало 710 человек, в том числе 200 детей.

В настоящее время проводятся мероприятия по очистке территории от мусора, с последующей акарицидной обработкой скверов, парков, пляжей, кладбищ и др. На текущий период обработано 346,2 гектара. Всего планируется к обработке более 3 тысяч га.

В связи с ожидаемым подъемом активности клещей управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает о мерах профилактики клещевых инфекций. «Очень важно при посещении садовых участков, кладбищ, парков, скверов, леса и др. в предупреждении клещевых инфекций не допустить присасывания клеща, – сообщили в ведомстве. – Для этого необходимо регулярно проводить само- и взаимоосмотры, не забывать осматривать детей и домашних животных (собак, кошек и др.), использовать защитную одежду, максимально закрывающую тело, а также применять акарицидно-репеллентные средства».

Челябинск, Виктор Елисеев

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