В Челябинской области ВАЗ влетел в столб: трое, в том числе школьник, в больнице

Южноуралец на ВАЗе врезался в столб: трое пострадавших.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области, авария произошла 9 мая в 15:30 на территории Сосновского района в деревне Этимганово.

На улице Центральная 34-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, не выбрал безопасную скорость для движения. Машину развернуло и швырнуло на опору ЛЭП. Судя по фотографиям, автомобиль серьезно пострадал.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры: 26-летняя девушка и 8-летний школьник получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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