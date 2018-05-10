Над предприятием семьи южноуральского губернатора нависла угроза банкротства

У налоговиков появилась возможность обанкротить предприятие семьи губернатора Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», арбитражный суд Уральского округа отменил определение первой и постановление апелляционной инстанций об отказе ФНС в банкротстве ООО «Санарский гранит» (входит в ГК «Синай», которой сейчас управляет сын губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александр). Соответствующее решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Напомним, межрайонная ИФНС №15 по Челябинской области обратилась в арбитражный суд Челябинской области с иском о несостоятельности предприятия в июне прошлого года в связи с накопившейся задолженностью по налогам и сборам. Задолженность начала формироваться еще в 2015 году, и на сегодня составляет 7,3 миллиона рублей.

Однако в ноябре 2017 года областной арбитраж отказал налоговикам в удовлетворении иска. Такое же решение в феврале уже нынешнего года принял и расположенный в Челябинске 18-й арбитражный суд. Но областное управление ФНС подало кассационную жалобу.

Рассмотрев ее, окружной арбитраж отменил решения двух предыдущих инстанций. Иск направлен в арбитражный суд Челябинской области для повторного рассмотрения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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