Когда весна придет, не знаю… На Южном Урале опять заморозки

В ближайшие ночи в Челябинской области столбик термометра будет опускаться ниже нуля.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в пятницу, 11 мая, в регионе будут наблюдаться переменная облачность, местами небольшой дождь, на юге до умеренного. Температура ночью 0, +5, в низинах – 3 градуса ниже нуля. Днем синоптики обещают +9, +14, на крайнем юге до +18. Ветер северный, северо-восточный, порывами до 16 метров в секунду.

В субботу и воскресенье без осадков. Порывистый ветер сохранится. Ночью 12 мая ожидается 0, +5 градусов Цельсия, в горах и низинах до -3. Днем +14, +19. В низинах – 10-15 градусов выше нуля.

В воскресенье ночью синоптики обещают -1, + 4 градуса, местами заморозки, в воздухе и на поверхности почвы до -4. Днем +12, +17 градусов.

В Челябинске в предстоящие две ночь будет +1, +3 градуса, в ночь на воскресенье похолодает до -1. Днем в пятницу ожидается +11, +13, в субботу и воскресенье – 13-15 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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