Фигурантам дела об убийстве главы Копейска предъявили обвинение

В нашумевшем деле 23-летней давности об убийстве мэра Копейска Сергея Вялова пятеро обвиняемых.

Как уже сообщал «Новый День», громкое преступление произошло в ночь на 30 августа 1994 года. Глава администрации города-спутника областного центра Сергей Вялов поставил машину на охраняемую стоянку недалеко от дома и пошел домой. В кустах чиновника поджидали преступники. Злоумышленники несколько раз пырнули Вялова ножом и скрылись. Спустя несколько часов окровавленное тело главы администрации обнаружили жители соседних домов.

О раскрытии преступления руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев заявил в феврале нынешнего года. Как сообщает сегодня ведомство, четырем местным жителям, в соответствии со степенью участия, предъявлено обвинение в убийстве и соучастии в убийстве.

«Следствием установлено, что в августе 1994 года обвиняемые организовали и совершили убийство главы города Копейска, в связи с осуществлением им служебной деятельности по использованию муниципального имущества. В настоящее время они отбывают наказание за совершение других преступлений», – отметили в региональном следственном управлении. Пятый соучастник объявлен в международный розыск.

В рамках расследования уголовного дела проверяется причастность обвиняемых в совершению ряда особо тяжких преступлений в период 1994 – 2000 годов.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.05.18

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