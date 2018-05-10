Наперегонки с авто: в Металлургическом районе Челябинска пройдет легкоатлетическая эстафета, но закрывать движение не будут

В Челябинске решили не закрывать движение на время проведения легкоатлетической эстафеты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в воскресенье, 13 мая, на площади у бывшего кинотеатра «Россия» состоится районная 71-я легкоатлетическая эстафета и 70-я юбилейная эстафета ПАО «Челябинскый металлургический комбинат».

Более 250 команд примут участие в эстафете по улицам: Богдана Хмельницкого, Жукова, Мира, Румянцева. Дистанция составит – 3 тысячи 872 метра.

В 11:45 начнется Парад открытия спортивного праздника. Первыми в забеге примут участие сборные команды детских садов, следом общеобразовательные организации, средне-специальные учебные заведения, предприятия, организации и учреждения всех форм собственности. После финального, седьмого забега в 15:00 начнется церемония награждения и официальное закрытие эстафеты.

При этом движение автомобильного транспорта закрываться не будет. По всей видимости, власти лишь сузят проезжую часть. «Рекомендуем во время проведения эстафеты заранее планировать маршруты движения по вышеуказанным улицам и выбирать пути объезда, не парковать автомобили на маршруте эстафеты в период ее проведения», – обратились чиновники к горожанам.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.05.18

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